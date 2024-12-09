«Бриз» дует в сторону промышленности

ООО «Бриз» направит 200 млн рублей в создание производственного коворкинга Nobel по адресу Нефтяная дорога, 3. Стоящее там промышленное здание площадью 10,2 тыс. кв. м планируется разделить на 10 сьютов с индивидуальными въездными группами и инженерной инфраструктурой. «Бриз» намерен затем масштабировать проект и развивать несколько площадок под этим брендом. Эксперты говорят, что локация под проект выбрана верно и, скорее всего, будет пользоваться спросом: в городе по-прежнему не хватает помещений формата light industrial.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс зданий по адресу Нефтяная дорога, дом 3

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Комплекс зданий по адресу Нефтяная дорога, дом 3

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

По словам директора отдела продаж индустриальной недвижимости ООО «Бриз» Артема Чеснокова, компания рассчитывает разместить в коворкинге офисы на 100 рабочих мест, оборудовать территорию парковкой и стоянкой для большегрузного транспорта.

Здание поделено на 10 секций с индивидуальными въездными группами и всей необходимой инженерной инфраструктурой. Представитель ООО «Бриз» сообщает о планах на вторую очередь развития участка, которая предусматривает строительство light industrial.

Как говорит Артем Чесноков, в проекте уже есть и покупатели, и арендаторы. «Сейчас у нас законтрактовано около 30% всех площадей»,— заявил он «Ъ-СПб».

Эксперты сходятся на том, что у проекта хорошие перспективы. Как указывает эксперт по недвижимости Андрей Вересов, арендная ставка в light industrial может достигать 1400 рублей за кв. м. Он отмечает, что многие предприятия, которым нужны подобные помещения, зачастую вынуждены строить их под себя и размещать за пределами КАД, поскольку в черте города они почти не возводятся. «Данный проект, где объекты расположены вблизи станций метро «Обводный канал» и «Волковская», идеально подходит для таких компаний»,— полагает он.

Партнер «БестЪ. Коммерческая недвижимость» Алла Сидоренко также говорит, что транспортная доступность дает проекту преимущество. При этом формат коворкинга позволяет использовать один сьют нескольким арендаторам, что значительно увеличивает доходность каждого квадратного метра.

Управляющий партнер East Real Альберт Харченко отмечает, что идея проекта совпадает с вектором развития Санкт-Петербурга, заложенным в его генплане. Кроме того, указанные площади верно отражают картину спроса на рынке, так что коворкинг довольно быстро сможет найти арендаторов или инвесторов, готовых прибрести там помещения.

Всего в городе представлено около 55 тыс. кв. м помещений в формате light industrial. По данным Nikoliers, в этом году рынок должен пополниться примерно 15 тыс. кв. м помещений такого формата, на 2025-й запланирован ввод более 90 тыс. кв. м, а в 2026-м ожидается еще около 100 тыс. кв. м площадей.

Среди крупных игроков, уже реализовавших проекты в этом формате в Петербурге, — «Первый базис» (объекты на Парашютной улице), ILR Construction («Промбокс»).

Арендная ставка на light industrial в первой половине 2024-го, по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, выросла вдвое, до 14,3 тыс. рублей за квадратный метр в год. Стоимость продажи поднялась на 19%, до 114 тыс. рублей без НДС. Покупатели чаще всего выбирают помещения площадью 1–1,5 тыс. кв. м, есть запрос на уменьшение метража секций. Доходность от объектов подобного типа может достигать 10% (без учета роста стоимости актива). Это сопоставимо с доходностью объектов класса А, отмечают в Nikoliers.

Андрей Кащавцев