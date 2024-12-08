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В Челябинске возбуждено дело по факту гибели подростка возле компьютерного клуба

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело после смерти 13-летнего мальчика возле компьютерного клуба. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ в своем telegram-канале.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным следствия, ночью 8 декабря 13-летний мальчик вместе с друзьями находился в компьютерном клубе, расположенном в одном из домов по улице Агалакова в Ленинском районе. Позже возле игрового заведения школьник потерял сознание и упал. Рядом с телом находились два баллона бытового газа, сообщает следствие. Спасти ребенка не удалось.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мальчика. Сотрудники СК намерены проверить законность работы компьютерного клуба, условия проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также дать правовую оценку деятельности органов системы профилактики.

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