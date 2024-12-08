В Казани 72% компаний украшают офис к Новому году

В Казани у 72% компаний есть традиция украшать офис к Новому году, сообщили в исследовании сервиса SuperJob.

В опросе приняли участие офисные сотрудники. 20% из них рассказали, что создание праздничной атмосферы берет на себя работодатель. 22% опрошенных заявили, что украшения допускаются за счет сотрудников. 3 из 10 человек рассказали, что участвуют в украшении рабочих мест вместе с руководителями.

77% сотрудников заявили, что им нравится украшать рабочие места к празднику. Каждый десятый респондент относится к этой традиции отрицательно.

Согласно исследованию, женщины и сотрудники моложе 35 лет больше радуются новогодней атмосфере в офисе.

Диана Соловьёва