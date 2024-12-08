В Ярославской области построят новые станции водоочистки

В четырех районах Ярославской области будут построены новые станции водоочистки, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Заложены деньги на строительство объектов в Левашове Некрасовского района, поселке Тихменево Рыбинского района, селе Середа Даниловского района и поселке Никульское Тутаевского района»,— сообщил Михаил Евраев.

Средства на строительство выделят из бюджета региона. Федеральный проект «Чистая вода» в этом году завершается. Сейчас под контролем правительства области в регионе идет строительство четырех объектов канализации и водоснабжения. В частности, в Любиме подходят к концу работы по возведению очистных сооружений стоимостью более 320 млн руб.

«Ввод очистных производительностью 2200 кубометров в сутки обеспечит жителей города качественной питьевой водой»,— рассказала и. о. министра ЖКХ Ярославской области Елена Дмитриевская.

Как сообщил губернатор Михаил Евраев, также запланирована разработка проекта очистных сооружений канализации в Переславле-Залесском.

Антон Голицын