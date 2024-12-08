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В Курганской области погиб школьник, провалившись под лед на реке Исеть

Следственные органы Курганской области проводят доследственную проверку по факту гибели 10-летнего мальчика. Он провалился под лед на реке Исеть, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Трагическое происшествие случилось днем 7 декабря в Шатровском округе, между селами Терсюкское и Барино. По предварительным данным, мальчик во время прогулки вышел на лед реки Исеть и провалился в воду. Очевидцы вытащили ребенка из реки. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался на месте происшествия, сообщает следствие.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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