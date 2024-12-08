В Челябинске на владельца ночного клуба завели дело за алкоголь без лицензии

Сотрудники полиции Челябинска при силовой поддержке Росгвардии провели рейд в ночном клубе в Калининском районе. Владельца заведения привлекут к ответственности за нелегальную продажу алкоголя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Мероприятие проводилось в рамках исполнения антиалкогольного законодательства, а также выявления фактов незаконного оборота наркотиков. В результате полицейские обнаружили, что в клубе торгуют алкоголем без лицензии.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Алкоголь различных видов изъят.

Кроме того, из ночного клуба в отдел полиции доставлен ряд граждан в для проверки и установления личности.