Мэр предупредил ярославцев о снегопаде

Ярославль «накроет снегопадами» в субботу и воскресенье, сообщил в своем Telegram-канале мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам главы города, коммунальные службы приступили к уборке улиц. В частности, МБУ «Горзеленхозстрой» вывело на улицы 44 комбинированные дорожные машины, 21 тракторную щетку. Начата обработка тротуаров и пешеходных зон от наледи.

Господин Молчанов призвал жителей соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными при передвижении пешком. Мэр напомнил бизнесменам о необходимости своевременно убирать и обрабатывать от гололеда территории, прилегающие к магазинам и предприятиям сферы услуг.

Также предупреждение о снегопаде распространила и Госавтоинспекция. «По данным Гидрометцентра, с 6 часов вечера субботы, 7 декабря, и до 6 часов утра воскресенья, 8 декабря, в Ярославле и области ожидается снег, местами сильный снег с ухудшением видимости до 300-800 метров. На дорогах местами гололедица, снежный накат»,— сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области.

Антон Голицын