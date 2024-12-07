В Набережных Челнах фотоотчет об уборке грязи оказался фотошопом

В Комсомольском районе Набережных Челнов застройщик выдал фотомонтаж за реальные снимки уборки грязи со стройплощадки. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

В Комсомольском районе Набережных Челнов была проведена служебная проверка по факту выноса грязи с территории строительного объекта на проезжую часть. В результате проверки было установлено, несмотря на то, что очистка территории была выполнена, застройщик ООО "АИСТ ГРУПП" прислал фотографии, которые являются фотомонтажем.

По словам представителей компании, подложные снимки были направлены по ошибке, так как они не успели сделать реальные фотографии очистки территории. В свою очередь, глава района Ленар Ахметзянов дал указание проверять все фотографии перед их размещением.

Пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова отметила, что такая ситуация потребовала незамедлительных разъяснений и приняты меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее Telegram-канал «Россия сейчас» писал, что в Набережных Челнах возникла ситуация с отчётом об уборке снега. После жалоб жителей на заснеженные дороги в соцсетях, ЖКХ предоставило фотоматериалы, подтверждающие, по их заявлению, проведение работ. Однако пользователи соцсетей обратили внимание на признаки фотомонтажа на предоставленных снимках. Изображения снегоуборочной техники, как утверждается, были добавлены на фотографии искусственно.

Анар Зейналов