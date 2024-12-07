Под Ярославлем в аварии получили травмы четыре человека

В Ярославском районе в аварии с участием двух легковых машин пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП зафиксировано 7 декабря в 14:04 на 27-м км трассы Р-132. Водитель Kia, ехавший в сторону Ярославля, наехал на разделительное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим Kia под управлением женщины.

В результате столкновения пострадали женщина-водитель и два ее пассажира: 69-летняя женщина и 13-летний мальчик. В машине, которая выехала на встречную полосу, повреждения получил 14-летний мальчик. Полиция проводит проверку.

Алла Чижова