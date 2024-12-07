В Марий Эл улучшат безопасность на двух опасных перекрёстках за 92 млн рублей

В Республике Марий Эл начались работы по ликвидации очага концентрации ДТП на перекрёстке дорог Йошкар-Ола – Уржум и Шоя-Кузнецово – Акшубино. Общая стоимость проекта составит 92 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев.

На двух крупных перекрёстках Республики Марий Эл стартует реализация проекта по повышению безопасности дорожного движения. Один из них — перекрёсток дорог Йошкар-Ола – Уржум и Шоя-Кузнецово – Акшубино — стал местом частых аварий из-за высокой интенсивности движения, превышающей 12 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках проекта планируется установка светофоров, улучшение освещённости, создание переходно-скоростных полос и организация автобусных остановок. Работы уже начались, а их завершение намечено на октябрь 2025 года.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».