Экономическая подоплека, которая сопровождает политические решения, зачастую является основной причиной их принятия. Об этом заявил главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на Дохийском форуме, заметив, что в историческом прошлом скрывать экономические мотивы войн вообще было не принято. Сечин подчеркнул, что энергетика в силу своей востребованности стала инструментом особого внимания и давления. Передел мирового энергетического рынка в результате массированного применения санкций, уничтожения конкуренции, разрушения долгосрочных контрактов, цепочек поставок характеризуется сегодня волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями «зеленого» перехода»,— отметил глава Роснефти.

Европа стала самой пострадавшей от санкций стороной и утратила основу своей конкурентоспособности. Об этом главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин сказал в ходе доклада в рамках Дохийского форума. Промпроизводство в Европе за два года сократилось на 5 процентов. По словам Сечина, Западные санкции затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. «Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей»,— подчеркнул глава Роснефти.

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