Площадь Сочинского национального парка увеличится на 5,5 тысячи га

Площадь Сочинского национального парка планируется увеличить на 5,5 тыс. га, сообщается в постановлении правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В состав парка войдут 1,78 тыс. га особо охраняемых территорий, 407,23 га сельскохозяйственных земель, 1,66 тыс. га лесного фонда. Еще 1,66 тыс. га не подпадают под определенную категорию.

Новые границы парка охватывают территории Туапсинского района и города Сочи. До 1 декабря 2025 года сведения о новых границах будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Наталья Решетняк