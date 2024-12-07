До конца года на Дону ликвидируют четыре свалки

Свалки в Ростове, Новочеркасске, Цимлянске и Донецке ликвидируют до конца года. Работы по очистке мусорного полигона в Таганроге уже завершены, соответствующие документы направлены в Минприроды — об этом со ссылкой на слова врио губернатора Юрия Слюсаря сообщает пресс-служба правительства региона.

В донской столице свалку почти ликвидировали: получить заключение центра лабораторного анализа и технических измерений намерены к 16 декабря. Ликвидацию в Цимлянске, Донецке и Новочеркасске доведут до конца до Нового года. Юрий Слюсарь отметил, что подрядчик в Новочеркасске отстал от графика из-за перепроектирования, но мобилизовал ресурсы и намерен уложиться в срок.

Дмитрий Ковалевский