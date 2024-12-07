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В Татарстане Минздраву и Минобрнауки передали 9 тыс. единиц нового оборудования

Министерствам здравоохранения и образования Татарстана передано 9 тысяч единиц нового оборудования новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

В рамках традиционного республиканского совещания в Доме правительства Татарстана было передано новое оборудование для двух ключевых министерств республики. Министерство здравоохранения получило сертификаты на 5 тысяч автоматизированных рабочих мест, а Министерству образования и науки переданы сертификаты на 4 тысяч 286 ноутбуков.

Общая сумма закупок оборудования и программного обеспечения, сделанных за все годы, составила 3,8 млрд рублей.

Анар Зейналов

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