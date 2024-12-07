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Коммерсантъ FM
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Fitch понизило прогноз по рейтингу дефолта Грузии из-за политического кризиса

Международное рейтинговое агентство Fitch Rating понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта Грузии в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный». Причиной повышенных рисков указан политический кризис в стране.

В сообщении Fitch указано, что после парламентских выборов, на которых правящая «Грузинская мечта» получила большинство, усилилась поляризация в обществе. Там напомнили, что оппозиция не признает результаты выборов и намерена бойкотировать деятельность в парламенте.

«Затяжной политический кризис может подорвать институциональную структуру и повлиять на доверие инвесторов и внутреннего рынка, оказав давление на внешнюю ликвидность и обменный курс»,— сказано в материале.

Увеличению рисков возможного дефолта также способствовало решение «Грузинской мечты» отложить начало переговоров о вступлении в Евросоюз. Ухудшение отношений с западными странами может привести к снижению притока прямых иностранных инвестиций, поясняет агентство. Политическая напряженность в Грузии также осложняет реформирование Национального банка.

Протесты в Грузии начались в конце октября после парламентских выборов, результаты которых оппозиция назвала нелегитимными. Протестные выступления усилились 28 ноября, когда правящая партия решила отложить начало евроинтеграции. Митинги, которые сопровождаются столкновениями с силовиками, длятся девять дней подряд. Президент Саломе Зурабишвили поддержала оппозицию и заявила, что намерена оставаться на своем посту до тех пор, пока в стране не пройдут новые выборы в парламент.

Подробнее о политическом кризисе в Грузии — в материале «Ъ» «В Грузии произошел перелом в непонятную сторону».

Фотогалерея

Протесты в Тбилиси

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Основным местом событий стала площадь у здания парламента Грузии

Основным местом событий стала площадь у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие использовали пиротехнику против сотрудников полиции

Протестующие использовали пиротехнику против сотрудников полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Для разгона протестующих полиция использовала водометы

Для разгона протестующих полиция использовала водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник акций протеста с игрушечным автоматом

Участник акций протеста с игрушечным автоматом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующему промывают глаза после применения полицией слезоточивого газа

Протестующему промывают глаза после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Участники митинга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания парламента Грузии

Сторонники оппозиции у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие запускают фейерверки у здания парламента

Митингующие запускают фейерверки у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие во время разгона

Протестующие во время разгона

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Участники митинга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские используют водометы

Полицейские используют водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом Грузии

Участники протестов с флагом Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Евросоюза

Протестующие с флагом Евросоюза

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Задержание участницы акции

Задержание участницы акции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов

Участники протестов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие жгут флаг с логотипом партии «Грузинская мечта»

Протестующие жгут флаг с логотипом партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девушка предлагает печенье сотрудникам полиции

Девушка предлагает печенье сотрудникам полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие у здания парламента

Протестующие у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом США

Участники протестов с флагом США

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Акция протеста продолжалась до позднего вечера

Акция протеста продолжалась до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции протеста жгли костры для обогрева

Участники акции протеста жгли костры для обогрева

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие пришли на митинг с детьми

Некоторые протестующие пришли на митинг с детьми

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница акции протеста делает селфи с полицейскими

Участница акции протеста делает селфи с полицейскими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Германии

Протестующие с флагом Германии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Карикатуры на членов партии «Грузинская мечта»

Карикатуры на членов партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Основным местом событий стала площадь у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие использовали пиротехнику против сотрудников полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Для разгона протестующих полиция использовала водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник акций протеста с игрушечным автоматом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующему промывают глаза после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие запускают фейерверки у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие во время разгона

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские используют водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Евросоюза

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Задержание участницы акции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие жгут флаг с логотипом партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девушка предлагает печенье сотрудникам полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом США

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Акция протеста продолжалась до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции протеста жгли костры для обогрева

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие пришли на митинг с детьми

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница акции протеста делает селфи с полицейскими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Германии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Карикатуры на членов партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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