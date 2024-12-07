На срочную службу призовут 4 тысячи жителей Ростовской области

К местам несения службы отправились 90% юношей, набранных в ходе осенней призывной компании. Всего до конца года в регионе намерены призвать на срочную службу порядка 4 тыс. новобранцев – такую цифру озвучили на заседании областной призывной комиссии, передает пресс-служба донского правительства.

Большинство военнослужащих направили в части и соединения Южного военного округа. Власти региона отдельно подчеркнули, что призывники не станут принимать участие в специальной военной операции, не будут проходить службу в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Дмитрий Ковалевский