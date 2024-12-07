В Сухом Логу квартиру повредило взрывом петарды, пострадал человек

В Сухом Логу полиция проверяет инцидент со взрывом петарды, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Владелец квартиры доставлен в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Инцидент произошел в доме по ул. Гагарина 6 декабря, в результате взрыва петарды в квартире выбило стекла. Хозяин квартиры, 39-летний шихтовщик на местном предприятии, был госпитализирован в Екатеринбург с травмами глаза и руки. Врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Петарды хранились в доме с прошлого года и пришли в негодное состояние, поскольку усохли. Хозяин квартиры увлекался съемками видео для своего канала в интернете, а в 2013 году был судим за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ) и нелегальный оборот ядовитых или сильнодействующих препаратов в целях сбыта (ст. 234 УК РФ).

Владелец решил пересобрать петарды, чтобы они снова заработали, ориентируясь на видеоролики в интернете и используя клеевой пистолет. Во время работ пиротехника сдетонировала, выбив окно на первом этаже четырехэтажного дома. Жена владельца и их годовалый сын в этот момент в доме отсутствовали. Никто из жителей дома не пострадал, эвакуация не потребовалась.

Сотрудники полиции изъяли пять упаковок петард. По итогам проверки сотрудники примут процессуальное решение в отношении владельца картины. Полковник Горелых напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности при обращении с пиротехникой.

Анна Капустина