Глава СК России проконтролирует расследование смерти новорожденной дончанки

Повторный доклад о ходе расследования смерти новорожденной девочки в Ростовской области затребовал глава СК России Александр Бастрыкин. По информации пресс-службы ведомства, найти виновных не удается уже четыре года.

Мать погибшей считает, что в июле 2020 года ребенок скончался из-за некачественно оказанной ей медицинской помощи во время родов. Это стало поводом к возбуждению уголовного дела. В декабре прошлого года женщина обратилась в онлайн-приемную Александра Бастрыкина, и руководитель ведомства поставил дело на личный контроль. Однако спустя год расследование не сдвинулось с места.

Дмитрий Ковалевский