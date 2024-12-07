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В Казани за сутки произошло 164 ДТП, одно с пострадавшим

В пятницу, 6 декабря, в Казани произошло 164 ДТП, одно из которых — с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

В единственном происшествии с пострадавшим произошел наезд на стоящий автомобиль.

Кроме того, за минувшие сутки сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного без прав на управление автомобилем. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции были доставлены три человека.

Анар Зейналов

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