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На трассе Нефтеюганск — Сургут ввели реверсивное движение по ночам

На трассе Нефтеюганск — Сургут ввели реверсивное движение в ночное время, сообщили в пресс-службе управления автодорог Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры). Причиной стало проведение ремонтных работ.

Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ

Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ

С 6 по 7 декабря с 21:00 по 07:00 реверсивное движение вводится на 47 км по направлению к Нефтеюганску. С 7 по 8 декабря с 21:00 по 07:00 реверсивное движение введено по направлению к Сургуту. Специалисты будут монтировать датчики измерения веса, петли, датчики определения скатности.

Анна Капустина

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