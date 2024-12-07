В Краснотурьинском ГО автогрейдер разогнался и въехал в забор жилого дома

В Краснотурьинском городском округе (Свердловская область) произошло ДТП с участием автогрейдера, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. Водитель почувствовал себя плохо и выехал с дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

ДТП произошло в 10:30 5 декабря. Предварительно водитель автогрейдера ехал в пос. Воронцовка с небезопасной скоростью, а затем не справился с управлением и съехал с проезжей части, наехав на забор частного дома.

35-летний водитель из Карпинска имеет стаж вождения два года, ехал на спецтехнике, принадлежащей карпинской жилищно-коммунальной компании. Он был трезв и к административной ответственности за нарушение ПДД раньше не привлекался.

Он пояснил, что утром прошел осмотр и отправился на расчистку снега. Проезжая по ул. Серова, он почувствовал себя плохо и не справился с управлением. Водитель травм не получил. В Госавтоинспекции призвали водителей воздерживаться от поездок при плохом самочувствии.

Анна Капустина