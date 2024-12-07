В Челябинске эвакуировали сотрудников предприятия из-за разлива ртути

Сотрудников одного из челябинских предприятий эвакуировали из-за разлива ртути. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба (ПСС) Челябинской области.

Работники предприятия во время уборки подвального помещения обнаружили шарики с характерным металлическим блеском и разбитые колбы, после чего сразу вызвали спасателей. Всех сотрудников эвакуировали.

Прибывший на место мобильный отряд ПСС обнаружил три металлических баллона с ртутью общим весом свыше 40 кг, а также стеклянные колбы, часть из которых разбились. Для ликвидации последствий разлива ртути потребовалось более двух часов.

«Демеркуризационные работы проведены спасателями на всей площади подвала: механическим способом с земли собрали около 1 кг ртути, организовали проветривание и обработали все поверхности нейтрализующим составом»,— сообщает Поисково-спасательная служба региона.

Вывезенная с места происшествия ртуть будет передана организации, имеющей лицензию на на хранение и утилизацию опасного вещества.