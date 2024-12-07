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Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти младенца в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя челябинского регионального управления Константину Правосудову представить доклад о предварительных результатах расследования уголовных дел, связанных со смертью новорожденного ребенка в Челябинске. Ход расследования дел по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ст. 293 УК РФ (халатность) поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращение к главе СКР в связи с расследованием причин гибели младенца в одном из роддомов Челябинска прозвучало в эфире одной из программ на федеральном телеканале. «Мальчик родился в сентябре 2022 года, спустя несколько дней после родов врачи перевели его в реанимационное отделение, где он впоследствии скончался. Родители утверждают, что ряд представленных им медицинских документов — поддельные»,— говорится в сообщении.

Помимо этого, при эксгумации младенца выяснилось, что у него отсутствуют внутренние органы. По этому факту СУ СК России по Челябинской области расследует дело о халатности, но родственники младенца, критикующие работу следствия, опасаются, что виновные смогут уйти от ответственности.

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