В Москве подвели итоги всероссийского конкурса православной живописи «Явление», организованного при поддержке Синодального отдела по тюремному служению и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Участниками конкурса стали заключенные учреждений ФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография ФСИН и Православная церковь подвели итоги конкурса живописи заключенных Фото: фотографии Светланы Гамершмидт Работа «Духовное единство», занявшая в конкурсе первое место Фото: фотографии Светланы Гамершмидт Фото: фото Светланы Гамершмидт Фото: фото Светланы Гамершмидт Следующая фотография 1 / 4 ФСИН и Православная церковь подвели итоги конкурса живописи заключенных Фото: фотографии Светланы Гамершмидт Работа «Духовное единство», занявшая в конкурсе первое место Фото: фотографии Светланы Гамершмидт Фото: фото Светланы Гамершмидт Фото: фото Светланы Гамершмидт

Члены жюри должны были оценить более 90 работ. В состав жюри, в частности, вошли: и. о. председателя Синодального отдела по тюремному служению иерей Кирилл Марковский, руководитель группы по работе с верующими управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Сергей Гуров, начальник отдела организации взаимодействия с религиозными организациями ФСИН Андрей Рыбин, помощник начальника СИЗО-3 в Москве по работе с верующими иерей Николай Лисенков, а также художник, член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО Константин Мирошник.

«Большинство участников конкурса не профессиональные художники,— рассказала корреспонденту “Ъ” член жюри, руководитель пресс-службы Синодального отдела по тюремному служению Светлана Гамершмидт.— Многие из них до того, как оказались в местах лишения свободы, никогда не увлекались живописью и свой талант раскрыли, столкнувшись с тяжелыми жизненными обстоятельствами, лишившись самого ценного — свободы».

По итогам конкурса первое место заняла работа «Духовное единство», написанная осужденным на пожизненный срок Р. (полные личные данные не приводятся в интересах участников), отбывающим наказание в ИК-6 Оренбургской области. Второе место присудили осужденному С. Из ИК-6 на Камчатке за работу «От внешнего к внутреннему». Третье место разделили «Таинство» кисти заключенного Х. из ИК-14 в Новосибирской области и «Покаяние» осужденного К. из ИК-3 под Костромой.

Победители конкурса награждены грамотами Синодального отдела по тюремному служению; православные общины колоний, где отбывают срок лауреаты, не останутся без поощрений: первое место отмечено евхаристической чашей, второе — напрестольным Евангелием, третье — напрестольным крестом.

Еще семь работ отмечены жюри как лучшие, их авторы также будут награждены грамотами.

«Для лиц, находящихся в заключении, участие в конкурсе и тем более победа в нем — огромный стимул к дальнейшему саморазвитию,— говорит Светлана Гамершмидт.— Через творчество осужденные приобщаются к православной вере, духовно и нравственно перерождаются, порой именно через краски и холст происходит их встреча с Богом. Пребывая в стесненных жизненных обстоятельствах, лишениях, недостатке материалов для творчества, они находят возможность создавать прекрасные работы, полные света и надежды».

В будущем году организаторы конкурса намерены оценивать иконописные таланты заключенных.

Павел Коробов