Хронология книг, мюзиклов и фильмов о стране Оз и Изумрудном городе
1900. Опубликована книга Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник страны Оз» (The Wonderful Wizard of Oz). В некоторых переизданиях название сокращено до «Волшебник страны Оз».
1902. На Бродвее поставлен мюзикл по книге Баума «Волшебник страны Оз» (The Wizard of Oz). Показы шли до 1909 года.
1904–1920. Публикация еще 13 книг Баума о стране Оз, последняя из которых вышла уже после смерти автора — Баум скончался в 1919 году.
1910. Снято четыре немых фильма продолжительностью не более 15 минут каждый по книгам Баума.
1914. Баум основывает киностудию, которая выпускает несколько фильмов по его произведениям. Картины не имели успеха. В 1915 году киностудия закрылась.
1922–1963. Опубликовано еще 25 книг о стране Оз, написанных другими авторами.
1925. Киностудия Chadwick Pictures снимает немой кинофильм по мотивам «Волшебника страны Оз». Картина провалилась в прокате.
1939. В прокат выходит киноверсия мюзикла по первой книге Баума — фильм «Волшебник страны Оз» (The Wizard of Oz). Картина отмечена премией «Оскар» за лучшую песню и лучшую музыку, номинирована на премию еще в четырех категориях и неоднократно включалась в рейтинги лучших фильмов ХХ века. В том же году в СССР опубликована повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» — вольный пересказ первой книги Баума.
1958–1976. В СССР опубликованы еще пять книг Александра Волкова из сказочного цикла «Волшебник Изумрудного города».
1973–1974. В СССР снят цикл из десяти кукольных мультфильмов по книгам Александра Волкова.
1975. На Бродвее поставлен мюзикл «Виз» (The Wiz: The Super Soul Musical «Wonderful Wizard of Oz»), интерпретация первой книги Баума в контексте афроамериканской культуры.
1978. По мюзиклу «Виз» снят музыкальный кинофильм.
1982. В Японии снят полнометражный мультфильм «Волшебник страны Оз».
1985. Выходит в прокат кинофильма Walt Disney Studios «Возвращение в страну Оз».
1987. Мюзикл, основанный на первой книге Баума и фильме 1939 года, поставлен в Великобритании Королевской шекспировской труппой.
1992–2022. В России выходят книги нескольких авторов, в которых действуют герои Волкова.
1994. Киностудия имени Горького выпускает фильм «Волшебник Изумрудного города».
1995 год. Опубликована книга Грегори Магуйара «Злая. Жизнь и приключения Злой Ведьмы Запада» (Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West). Магуайр, подобно Волкову, на первой не остановился и выпустил впоследствии еще три книги в серии «Злая». Характеры персонажей в книгах Магуайра коренным образом отличаются от героев Баума. Инициалы Баума (ЛФБ) превратились в имя Злой Ведьмы Запада — Эльфаба.
2003 год. На Бродвее по книге Магуайра поставлен мюзикл «Злая» (Wicked). Постановка отмечена тремя Tony Awards и семью Drama Desk Awards. Альбом с записью песен из мюзикла в исполнении оригинального состава получил премию Grammy. По ситуации на февраль 2023 года 8165 представлений посмотрели 14,5 млн зрителей, а кассовые сборы составили $1,667 млрд.
Ноябрь 2024 года. Состоялась премьера первой части фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part I) — киноверсии мюзикла. Премьера второй части фильма запланирована на ноябрь 2025 года.