От изменений климата на Юге России сильнее всех страдают туристы

В условиях изменения климата на Юге России одной из самых уязвимых групп, наряду с детьми, пенсионерами и больными людьми, оказались туристы. Так считает замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский — его речь с прошедшего в Ростове международного саммита «АгриФуд Россия 2024» цитирует «РБК».

Отдыхающие в южных регионах страны, по мнению ученого, страдают от жары и участившихся ливней. Год от года растет средняя температура воздуха и морей, насупают засухи, меняются ветра. На смену обложным — умеренным осадкам приходят ливни. Александр Чернокульский считает, что обезопасить туристов, как и местных жителей, может своевременное предупреждение. Людей необходимо вовремя информировать о приближающихся катаклизмах, объявленном штормовом предупреждении и правилах поведения в условиях ЧС.

Дмитрий Ковалевский