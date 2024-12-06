Ярославской области планируют дать 1,2 млрд на коммунальную инфраструктуру

Ярославская область может получить 1,2 млрд руб. в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии 4 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Проект стартует в 2025 году, его в регионе будет реализовывать правительство области. Как планирует региональное правительство, в программу войдут 12 объектов: сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения. По всем объектам уже готова ПСД, она прошла экспертизу.

«Самая сложная ситуация в регионе сложилась с коммунальными сетями в Тутаеве и Рыбинске. Однако другие города и районы не останутся без внимания. Мы прорабатываем вопрос с федеральным центром, будут выделены серьезные деньги, которые направим на обновление сетей»,— прокомментировал господин Евраев.

Итоговое решение о включении ярославских объектов в программу примет Минстрой до конца года. Правительство области также сообщило, что в этом году работы по замене теплосетей, а также сетей водоснабжения и канализации проведены в Переславле-Залесском.

Алла Чижова