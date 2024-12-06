Суд оставил в силе решение о взыскании 9,7 млрд рублей с экс-менеджера Татфондбанка

Арбитражный суд Поволжского округа 3 декабря оставил в силе решения нижестоящих инстанций об отказе в пересмотре судебного акта о взыскании убытков в размере 9,7 млрд руб. с бывшего члена правления ПАО «Татфондбанк» Розы Якушкиной. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Ранее к субсидиарной ответственности были привлечены восемь контролировавших банк лиц, в том числе бывший бенефициар Татфондбанка Роберт Мусин. Общий размер потенциальной ответственности превышает 129 млрд руб.

Основанием для привлечения к ответственности послужила выдача технических кредитов и схемы вывода ликвидных активов из банка. В 2017 году Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка из-за неудовлетворительного качества активов и неадекватной оценки рисков.

В июле Арбитражный суд Республики Татарстан отклонил просьбу Якушкиной о пересмотре решения о взыскании убытков на 9,7 млрд руб.

В ноябре в Казани был вынесен приговор по делу экс-главы Татфондбанка, бывшего министра финансов Татарстана Роберта Мусина. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов и распоряжении активами банка, что привело к ущербу более 26 млрд руб.

Подробности читайте в материале «Ъ Волга-Урал» — «Банкиру начислили срок».

Анар Зейналов