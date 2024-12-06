В Ростовской области сгорел дом из-за неисправности печного отопления

В Красносулинском районе сгорел четырехквартирный дом из-за неисправности печного отопления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Днем 5 декабря в поселке Первомайский на ул. Волгоградской загорелась кровля четырехквартирного дома. Огонь ликвидирован на 80 кв. м., к тушению пожара были привлечены 12 специалистов и три автоцистерны.

Шестеро жильцов самостоятельно эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС России.

Ева Китаева