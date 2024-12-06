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Амбулаторию в поселке Борок построят до конца 2024 года

В Некоузском районе в поселке Борок возводится новая амбулатория, на ее строительство областное правительство направило 14 млн руб. Об этом на прямой линии 4 декабря рассказал губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Для нового модульного здания при поддержке профильного министерства будет закуплено необходимое оборудование. В амбулатории местные жители смогут оформлять больничные, получать льготные лекарства и проходить телемедицинские консультации, уточняет правительство области.

Напомним, что больничный городок в Борке построили еще в 1962 году, он упразднен как учреждение. Для оказания медицинской помощи используется лишь часть строения.

«Мы добились того, что старые здания больничного комплекса переведены в региональную собственность и будут выставлены на торги. Будем искать для них инвестора»,— сказал Михаил Евраев.

Сейчас в регионе ведется работа с федеральными объектами, которые находятся в разрушенном состоянии и не используются. Правительство области договорилось с Росимуществом о передаче региону и муниципальным образованиям порядка 100 объектов, которые в дальнейшем можно будет продать, тем самым пополнив бюджеты.

Алла Чижова

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