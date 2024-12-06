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В Нижнем Новгороде начался ремонт просевшего дома на проспекте Кирова

Подрядчик начал ремонтировать подвал в четвертом подъезде просевшего дома на проспекте Кирова, 16 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», фундамент пятиэтажки просел из-за коммунальной аварии 15 ноября. Часть фундамента оказалась повреждена из-за прорыва магистрали с горячей водой в подвале. Жильцов четвертого подъезда временно отселили, администрация Автозаводского района компенсирует им аренду жилья.

Рабочие уже вынесли сети водопровода из зоны ремонта, подрядчик занялся земляными работами и вскоре обустроит бетонные опоры под металлические стойки. Ремонт планируется завершить до 25 декабря.

Владимир Зубарев

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