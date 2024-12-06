В Нижнем Новгороде начался ремонт просевшего дома на проспекте Кирова
Подрядчик начал ремонтировать подвал в четвертом подъезде просевшего дома на проспекте Кирова, 16 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Приволжье», фундамент пятиэтажки просел из-за коммунальной аварии 15 ноября. Часть фундамента оказалась повреждена из-за прорыва магистрали с горячей водой в подвале. Жильцов четвертого подъезда временно отселили, администрация Автозаводского района компенсирует им аренду жилья.
Рабочие уже вынесли сети водопровода из зоны ремонта, подрядчик занялся земляными работами и вскоре обустроит бетонные опоры под металлические стойки. Ремонт планируется завершить до 25 декабря.