В Нижнем Новгороде начался ремонт просевшего дома на проспекте Кирова

Подрядчик начал ремонтировать подвал в четвертом подъезде просевшего дома на проспекте Кирова, 16 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», фундамент пятиэтажки просел из-за коммунальной аварии 15 ноября. Часть фундамента оказалась повреждена из-за прорыва магистрали с горячей водой в подвале. Жильцов четвертого подъезда временно отселили, администрация Автозаводского района компенсирует им аренду жилья.

Рабочие уже вынесли сети водопровода из зоны ремонта, подрядчик занялся земляными работами и вскоре обустроит бетонные опоры под металлические стойки. Ремонт планируется завершить до 25 декабря.

Владимир Зубарев