Константин Хабенский с «Ундервудом», «Сатисфакция» и «Пятый битл»

В Челябинске пройдут концерты групп Truckdrivers, «Моя Мишель», «Ундервуд» с Константином Хабенским, а также певицы Елены Ваенги и хип-хоп артиста «Честный». В театрах покажут спектакли «Танцуй со мной» и «Сатисфакция». В прокат кинотеатров выйдут фильмы «Пятый битл», «Тогда. Сейчас. Потом», «Баба Яга спасает Новый год» и «Черный замок».

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В «Галактике развлечений» 8 декабря пройдет концерт группы «Моя Мишель». Особую популярность коллектив заработал после выпуска кавера на песню Евы Польны «Зима в сердце» в современном звучании. Ее, а также песни альбома «Из цветов и темноты» и новые композиции смогут услышать гости концерта. Стоимость билета — от 2,2 тыс. до 5 тыс. руб. (18+)

В Harat’s Pub 8 декабря выступит челябинская группа Truckdrivers, исполняющая музыку в стилях рэгги и панк-рока. В 2024 году коллективу исполнятся 13 лет. За это время коллектив приобрел популярность как в родном городе, так и за его пределами. Стоимость билета – от 1,1 тыс. до 1,3 тыс. руб. (18+)

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В театре драмы имени Наума Орлова 10 декабря состоится концерт группы «Ундервуд» с актером Константином Хабенским. В рамках совместного тура «Полночный троллейбус», посвященного 100-летнему юбилею творчества поэта и музыканта Булата Окуджавы, артисты исполнят песни из альбома «Проект О», а также будут декламировать стихотворения и отрывки из воспоминаний поэта. Стоимость билета – от 4,5 тыс. до 9 тыс. руб. (16+)

В «МТС Live Холле» 11 декабря пройдет выступление эстрадной певицы Елены Ваенги. Артистка исполнит свои хиты «Курю», «Королева», «Цветы», «Шопен», «Остановка», «Белая Птица» и другие песни из своего репертуара. Стоимость билетов – от 2 тыс. до 8 тыс. руб. (16+)

На концертной площадке Ozz 13 декабря выступит хип-хоп исполнитель под псевдонимом «Честный» (Тимур Гатиятуллин). Он исполнит такие хиты, как «Желаю», «Майами» и «Мама», а также песни с нового альбома. Стоимость билета — от 2,9 тыс. до 7 тыс. руб. (16+)

Спектакли

Во Дворце культуры железнодорожников 9 декабря покажут спектакль «Сатисфакция». Он создан по одноименной пьесе Евгения Гришковца, рассказывающей о двух друзьях и коллегах, но все меняется после того, как один объявляет дуэль второму. Главные роли сыграют актеры Дмитрий Мазуров и Александр Аноприков. Стоимость билета – от 1,8 тыс. до 5,1 тыс. руб. (16+)

В Камерном театре 10 декабря состоится творческая встреча с заслуженным артистом РФ Михаилом Яковлевым. В рамках программы «Наша жизнь – ромашка в поле» он зачитает стихи, споет песни, расскажет истории из актерской жизни и вспомнит любимые роли. Вход свободный. (16+)

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В Центре международной торговли 11 декабря состоится спектакль «Танцуй со мной». Главная героиня постановки решает записаться в танцевальный клуб, где ей в пару ставят также неопытного танцора. Между ними появляется симпатия, однако уже после первого занятия мужчина таинственным образом исчезает. Теперь героиня пьесы стоит у его двери с апельсинами, чтобы выяснить, что произошло на этом танцевальном занятии. Главные роли сыграют Татьяна Васильева и Ефим Шифрин. Стоимость билета – от 2 тыс. до 5 тыс. руб. (16+)

Выставки

В историческом музее Южного Урала 6 декабря открывается выставка фотографий «Урал. Зима». На ней будут представлены снимки разных лет, отражающие суровую и завораживающую зиму в Уральских горах. На снимках можно будет увидеть пейзажи Таганая и Уреньги, горы Народная и другие природные достопримечательности. Выставка будет работать до 26 января 2025 года. Вход свободный. (0+)

Кино

В кинотеатре имени Александра Пушкина 7 и 8 декабря будут показывать фильм «Пятый битл». Он рассказывает о реальной истории менеджера знаменитой группы The Beatles Брайана Эпстайна, который в 1960-х годах смог сделать участников малоизвестного коллектива звездами Великобритании и всего мира. Главную роль сыграл Джейкоб Форчун-Ллойд. Фильм транслируется на английском языке с русскими субтитрами. Стоимость билета – 250 руб. (18+).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

В прокате кинотеатров Челябинска с 12 декабря появится фильм «Тогда. Сейчас. Потом», рассказывающий историю семьи. В типичной гостиной дома в Новой Англии в 1950-м году рождается мальчик Ричард. В этой же комнате проходит его детство и юность, и вот уже повзрослевший Ричард приводит в дом невесту Маргарет. Их дети обзаводятся внуками, в той же гостиной случаются как радостные, так и грустные события в их жизни. Уже престарелые Ричард и Маргарет понимают, что их время постепенно близится к концу. Главные роли сыграли Том Хэнкс и Робин Райт. (16+)

В челябинских кинотеатрах 12 декабря также выходит в прокат новогодний фильм «Баба Яга спасает Новый год». Снежная королева и Дед Мороз когда-то были добрыми друзьями, но колдунья позавидовала силе своего товарища и решила похитить магический артефакт, являющийся источником его силы. Волшебник смог одолеть Снежную королеву и заключил ее в ледяной посох. Спустя тысячу лет мальчик Юра находит его и случайно освобождает злую колдунью, желающую отомстить Деду Морозу и заморозить весь мир. Для этого она похищает мальчика Юру. Дед Мороз обращается за помощью к Бабе Яге, Ивану Царевичу, Марье-искуснице и другим сказочным персонажам. Главные роли сыграли Людмила Артемьева, Юлия Такшина, Алексей Сошин и Сергей Никоненко. (6+)

В кинотеатрах 12 декабря начнут показывать фильм «Черный замок». Молодой профессор Антон Космич изучает историю Беларуси и магическим образом переносится в Средневековье, где ему необходимо самому стать участником исторических событий и разгадать тайны прошлых тысячелетий. Главную роль сыграл Евгений Шварц. (16+).

Ольга Воробьева