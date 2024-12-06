В Татарстане подростка осудили за помощь мошенникам, похитившим 700 тыс. рублей

В Новошешминском районе суд признал 17-летнего подростка виновным в мошенничестве. Он участвовал в схеме, нанесшей кредитным организациям ущерб более 700 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, подросток нашел в мессенджере объявление о заработке. Ему предложили передавать смс-коды подтверждения из банков, обещая вознаграждение в размере 30-40% от суммы одобренных кредитов. В результате он получил 21 тысячу рублей.

Суд назначил ему 120 часов обязательных работ. Родители несовершеннолетнего частично возместили причиненный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анар Зейналов