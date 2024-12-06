В Ростове ремонт улицы Малиновского завершат 9 декабря

Ремонт ул. Малиновского в донской столице планируется завершить 9 декабря. Как сообщает пресс-служба администрации города, основные работы уже выполнены.

К ремонтным работам приступили две подрядные организации 21 октября. Одна из них устраняет дорожные дефекты на участке от ул. 339 Стрелковой Дивизии до кольца ул. Малиновского/ул. Доватора. Другая – от пр. Стачки до ул. 339 Стрелковой Дивизии, кольцо ул. Малиновского/ ул. Таганрогская.

Сейчас завершают ремонт участка от пр. Стачки до 339-ой Стрелковой Дивизии и укладывают новое асфальтобетонное покрытие.

Анастасия Казуков