В Челябинской области ожидается рост инвестиций до 500 млрд рублей в 2024 году

По итогам 2024 года объем инвестиций в экономику Челябинской области превысит 500 млрд руб. По сравнению с 2023 годом рост составит 15% в номинальном выражении и 8% — в сопоставимых ценах с учетом инфляции. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на объединенном заседании правления Челябинского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей (СПП).

Глава региона отметил, что с учетом высокой ключевой ставки Банка России «есть серьезные риски по инвестициям» в 2025 году. «Конечно, если мы говорим о продолжении роста, то он напрямую зависит от объема инвестиций. Собственно, наш рост за последние годы был обусловлен постоянной высокой планкой инвестиционных расходов, которые через несколько лет как раз и дают высокий результат. В следующем году это один из серьезных вызовов, который стоит перед нами. В следующем году будем вместе в этом направлении работать»,— отметил Алексей Текслер.

Инвестиционный климат «в современных условиях» стал одним из вопросов очередного заседания СПП. Кроме неблагоприятного влияния высокой ключевой ставки ЦБ, участники подняли вопрос об увеличении инвестиционных рисков, связанных с отсутствием гарантий защиты права собственности.

«Риски у нас уменьшились или увеличились после последних решений, по, скажем так, смене собственников некоторых предприятий в нашей Челябинской области? Я сейчас юридические аспекты оставляю за скобками, это вопрос судов, правоохранительных органов, но сам факт того, что такие вещи происходят, инвестиционный климат ухудшает, всем это очевидно»,— отметил депутат Госдумы, член СПП Валерий Гартунг. По его словам, бизнес ждет конкретные решения и ответы на вопросы, связанные с этими делами, а пока их нет, инвестиционный климат не улучшается.

Господина Гартунга поддержал член СПП, председатель совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян. «Во всех учебниках по экономике написано, что для инвестора защита права частной собственности — это ключевой вопрос. Человек не может инвестировать, не будучи уверенным в том, что он имеет право собственности на инвестиции. Сейчас такой уверенности нет по ряду причин, там не только национализация. Я считаю, что одна из главных бед, это отмена сроков исковой давности. Заключая сделку по приобретению бизнеса, проверяя продавца, на какую глубину истории необходимо погрузиться, чтобы быть уверенным в том, что эта сделка не будет признана незаконной?», — отметил господин Овакимян. Он снова предложил инициировать к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «амнистию» и вернуть сроки исковой давности в экономические дела.

Юлия Гарипова