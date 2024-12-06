Челябинцу, передавшему взятку работнику таможни, ужесточили приговор

Челябинский областной суд ужесточил наказание местному жителю, виновному в даче взятки сотруднику таможни (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Вместо штрафа в 1,2 млн руб., назначенного первой инстанцией, его приговорили к семи годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что в июне 2024 года представитель компании передал должностному лицу Челябинской таможни во время оперативно-розыскного мероприятия 200 тыс. руб. Взамен сотрудник учреждения должен был произвести незаконные действия в интересах организации, занимающейся перевозкой и поставкой газированных напитков в Россию. После передачи средств местного жителя задержали. Курчатовский районный суд Челябинска назначил ему наказание в виде 1,2 млн руб. штрафа.

Уральская транспортная прокуратура подала апелляцию, посчитав наказание несправедливым из-за его мягкости. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда согласилась с позицией надзорного ведомства. Штраф признали несоразмерным характеру и степени общественной опасности совершенного преступления. Представителя компании приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб.

Виталина Ярховска