В Тюмени «Брусника» построит школу с пятью спортзалами и террасой для отдыха

В Тюмени девелопер «Брусника» построит школу на 1,8 тыс. учеников по программе КРТ (комплексное развитие территорий), сообщили в пресс-службе администрации города. Здание построят в районе ул. 2-й Луговой и ул. Береговой, между бульваром Артура Ольховского и внутренней аллеей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Тюмени Фото: Пресс-служба администрации Тюмени Фото: Пресс-служба администрации Тюмени Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба администрации Тюмени Фото: Пресс-служба администрации Тюмени Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

Из 1,8 тыс. учеников 500 человек будут из начального звена, 1,1 тыс. — основное звено, 300 человек — 10-11 классы. Школа будет укомплектована 72 классами по 25 человек.

Вместо актового зала в школе будет просторный атриум, который в обычные дни будет функционировать как место для отдыха и общения или трансформироваться в несколько помещений с помощью перегородок. «Чаще всего во время мероприятий размер актового зала оказывается мал, чтобы с комфортом вместить большое количество учеников и родителей. А в остальное время помещение пустует. Мы считаем, что пространство всегда должно работать»,— рассказали в пресс-службе девелопера.

В школе спроектировано пять спортивных залов: большой зал с возможностью разделения на два, гимнастический зал, зал для подвижных игр и хореографии, зал для единоборств и малый зал для начальной школы. На территории школы создадут «спортивное ядро», где будут футбольное поле, беговая дорожка, зона воркаута и другие спортобъекты.

Столовая будет представлять «помещение с атмосферой домашнего уюта», из которого в теплый сезон будет выход на террасу для отдыха. Чтобы разделить потоки учеников, планируется создать два входа в школу со стороны разных улиц. Во внутреннем дворе будет пространство для мероприятий и линеек, площадки для подвижных игр, парковки для самокатов и велосипедов.

Анна Капустина