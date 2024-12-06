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В Татарстане у «Татнефти» изымут почти 3 гектара для реконструкции дороги

Власти Татарстана изымут 9,8 гектара земли для реконструкции автодороги регионального значения Аксубаево — Федоровка. В их числе 2,8 гектара принадлежит «Татнефти». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров республики.

В Татарстане у «Татнефти» изымут почти 3 гектара для реконструкции дороги

В Татарстане у «Татнефти» изымут почти 3 гектара для реконструкции дороги

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В Татарстане у «Татнефти» изымут почти 3 гектара для реконструкции дороги

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Помимо участков «Татнефти», будет изъято 6,7 гектара у компании «Татагролизинг» и 0,2 гектара у агрофирмы «Аксу Агро». Компенсации собственникам выплатят в течение месяца с момента определения их размера.

Изымаемые земли необходимы для реконструкции автомобильной дороги регионального значения Аксбуаево — Федоровка — Новая Баланда — Новое Мокшино.

В январе у «Татнефти» было изъято десять участков для реконструкции региональной автодороги Джалиль — Сарманово.

Анар Зейналов

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