Власти Татарстана изымут 9,8 гектара земли для реконструкции автодороги регионального значения Аксубаево — Федоровка. В их числе 2,8 гектара принадлежит «Татнефти». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане у «Татнефти» изымут почти 3 гектара для реконструкции дороги

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане у «Татнефти» изымут почти 3 гектара для реконструкции дороги

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Помимо участков «Татнефти», будет изъято 6,7 гектара у компании «Татагролизинг» и 0,2 гектара у агрофирмы «Аксу Агро». Компенсации собственникам выплатят в течение месяца с момента определения их размера.

Изымаемые земли необходимы для реконструкции автомобильной дороги регионального значения Аксбуаево — Федоровка — Новая Баланда — Новое Мокшино.

В январе у «Татнефти» было изъято десять участков для реконструкции региональной автодороги Джалиль — Сарманово.

Анар Зейналов