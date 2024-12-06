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Тюменскую область посетил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил Тюменскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Моор.

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Господин Чернышенко посетит тобольскую промышленную площадку. «Познакомим вице-премьера с возможностями флагмана нашей экономики – комплекса "Запсибнефтехим"»,— написал господин Моор. Затем вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым Александр Моор и Дмитрий Чернышенко примут участие в запуске Центра пилотирования полиолефиновых технологий.

Анна Капустина

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