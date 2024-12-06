В Тазовском районе у части потребителей отключили свет на 4 часа

В Тазовском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) сегодня, 6 декабря, отключили электричество у части потребителей, сообщили в пресс-службе районной администрации. Отключение связано с ремонтными работами и продлится с 15:00 до 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Электричество будет отсутствовать в мкр. Маргулова (д. 1-16), ул. Подшибякина 2,3, котельная N5 «Термакс», ВОС-200, КОС-200, ЦТП, КНС № 1-№3 мкр. Маргулова, ВОС-500 «Термакс». Также отключения коснутся базовой станции связи МТС и «Екатеринбург 2000», пожарной части, СПК «Тазовский», ИП Бутенков, базы отдыха «Ясавэй», базы «Нордекс», УК «Тазовская», вагона казаков, кислородной станции, базы ООО «АльтаАльянс».

Анна Капустина