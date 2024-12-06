Председатель ЗСК рассказал о благоустройстве в Сочи

В пятницу, 6 декабря, председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко с рабочей поездкой посетил Сочи. В своем Telegram-канале руководитель кубанского парламента рассказал о темпах благоустройства на курорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

«Глава курорта Андрей Георгиевич Прошунин и его команда, депутаты ЗСК от Сочи продолжают восстанавливать зеленые зоны и благоустраивать общественные пространства. Так, за счет средств курортного сбора, местного бюджета, а также средств социального партнерства уже реализован ряд проектов, некоторые мы осмотрели вместе с депутатами профильного комитета ЗСК»,— рассказал господин Бурлачко.

В первую очередь председатель ЗСК выделил верхнюю Приморскую набережную. Здесь летом завершили благоустройство и дополнительное озеленение. На площади порядка 20 тыс. кв. м появилась новая плитка, установили скамейки, смонтировали систему уличного освещения.

В Октябрьском сквере завершаются работы по ремонту фонтана и озеленению территории. В Пролетарском сквере меняют брусчатку, зонируют парковую территорию, устанавливают новую систему полива.

Также делегация посетила сквер «Стерео», который реконструировали годом ранее. Юрий Бурлачко отметил, что здесь сочетаются историческое наследие и современный ландшафтный дизайн.

Вячеслав Рыжков