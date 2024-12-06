В Уфе c 15 декабря начнут работать елочные базары

В Уфе с 15 до 31 декабря будут работать 14 елочных базаров, сообщила пресс-служба мэрии.

«Места подобраны с учетом наибольшей посещаемости и входят в действующую в городе схему размещения нестационарных торговых объектов»,— уточнили в мэрии.

Две елочные площадки организуют возле ТК «Алтын» и по одной около ТК «Кувыкинский», через дорогу от ТЦ «Экватор», около остановок «Округ Галле», четной стороны «Спортивной» и «БРГИ №1 имени Гарипова», напротив ТСК «Заречный», на пересечении улиц Гафури и Пушкина, Российской и Кольской улиц, на площади перед Дворцом спорта, возле сквера «Первому учителю» и около ТСК «Гагаринский» и «Корсо».

Также елочные базары организуют возле крупных торговых центров, на сельскохозяйственных ярмарках и фермерских рынках.

Венера Хисамова