В Чувашии будут судить мужчину за убийство почтальона и кражу 218 тыс. рублей

Прокуратура Аликовского района направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве работницы почты и последующей краже денег, предназначавшихся для выплаты пенсий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

По версии следствия, 6 июня 2024 года обвиняемый, находясь в своем автомобиле марки «ВАЗ 2110» на дороге между деревнями Тимирзькасы и Анаткасы, поссорился со своей 45-летней знакомой, работавшей почтальоном. Опасаясь, что женщина может распространить компрометирующие его сведения, он ударил ее бутылкой по голове, а затем задушил. Тело потерпевшей мужчина оттащил в овраг и прикрыл листьями и ветками деревьев.

После убийства обвиняемый обнаружил в сумке убитой около 218 тыс. рублей, предназначавшихся для выплаты пенсий местным жителям, и похитил указанную сумму. Мужчина был задержан через несколько дней. Он признал свою вину и возместил материальный ущерб.

Уголовное дело передано в Красноармейский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Анар Зейналов