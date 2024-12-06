Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии будут судить мужчину за убийство почтальона и кражу 218 тыс. рублей

Прокуратура Аликовского района направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве работницы почты и последующей краже денег, предназначавшихся для выплаты пенсий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

По версии следствия, 6 июня 2024 года обвиняемый, находясь в своем автомобиле марки «ВАЗ 2110» на дороге между деревнями Тимирзькасы и Анаткасы, поссорился со своей 45-летней знакомой, работавшей почтальоном. Опасаясь, что женщина может распространить компрометирующие его сведения, он ударил ее бутылкой по голове, а затем задушил. Тело потерпевшей мужчина оттащил в овраг и прикрыл листьями и ветками деревьев.

После убийства обвиняемый обнаружил в сумке убитой около 218 тыс. рублей, предназначавшихся для выплаты пенсий местным жителям, и похитил указанную сумму. Мужчина был задержан через несколько дней. Он признал свою вину и возместил материальный ущерб.

Уголовное дело передано в Красноармейский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...