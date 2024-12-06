В Челябинской области уничтожили тонну пельменей и голубцов без документов

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора объявило предостережение о недопустимости нарушений требований предпринимателю, у которого обнаружили 1,1 т мясные полуфабрикатов без документов. Всю продукцию бизнесмен уничтожил, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора совместно с управлением Госавтоинспекции России по Челябинской области на 37 км автодороги Челябинск — Троицк остановили автомобиль с 1,1 т мясных полуфабрикатов в ассортименте без ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД). Машина следовала от индивидуального предпринимателя из Увельского района к покупателям в Челябинск. Перевозчик не смог предъявить уникальный номер ВСД, во ФГИС «Меркурий» соответствующие удостоверения с указанием данного транспортного средства не оформлялись. Следовательно, должностное лицо не осматривало эту продукцию и машину. Пельмени, голубцы и другие мясные полуфабрикаты в итоге он уничтожил.

Кроме того, искусственный интеллект информационной системы отобразил, что с начала года бизнесмен 142 раза перемещал продукцию за нелогичный период времени. Например, в один из дней электронные ВСД были оформлены в 11:01 в Увельском районе, а погашены якобы при получении груза в 11:05 в Челябинске, хотя расстояние от областного центра до села Хомутинино составляет 89 км. Это означает, что предприниматель постоянно вносит информацию во ФГИС «Меркурий» без осмотра продукции и транспортного средства. Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения требований.

Виталина Ярховска