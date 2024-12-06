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Ярославцы стали чаще страховать имущество и реже — жизнь

Жители Ярославской области стали чаще заключать договоры добровольного страхования, но акцент сместился с жизни и здоровья на имущество. Об этом сообщили в Ярославском отделении Банка России.

Всего за девять месяцев этого года было оформлено более 453 тыс. полисов, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Страховые компании получили премии в размере 9,7 млрд руб., что почти вдвое превышает показатели годичной давности.

Страхование имущества стало особенно популярным: за девять месяцев заключено свыше 268 тыс. договоров, что на треть больше, чем годом ранее. Сумма премий для страховых компаний выросла на четверть, а объем выплат увеличился на 8%. Особенно заметно возросло количество полисов КАСКО: их число увеличилось на 50%.

В то же время страхование жизни и здоровья стало менее востребованным. В этом году было оформлено на 13,7% меньше договоров по сравнению с прошлым годом — всего 215 тыс., но премия выросла почти на 140%, а сумма выплат увеличилась на 48%.

Эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева отметила, что страховые компании адаптировались к текущим условиям рынка. Рост продаж автомобилей и подстройка продуктов под потребности клиентов способствовали увеличению портфеля страховщиков. Повышение ключевой ставки также сделало накопительные и инвестиционные продукты более привлекательными для населения.

Антон Голицын

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