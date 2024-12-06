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На следующей неделе в Уфе без воды останутся 27 жилых домов и школа

В Уфе без холодной и горячей воды на следующей неделе останутся 22 жилых дома и школа, а без холодной воды — пять домов, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

10 декабря с 10:00 до 17:00 без холодной воды останется дом 3 на улице Мубарякова.

11 декабря с 10:00 до 20:00 часов холодную воду отключат в доме 66 на Заки Валиди. В тот же день, но с 10:30 до 18:30 без холодной воды останутся дома 70, 70/1 и 70/2 на Бакалинской улице.

12 декабря холодную и горячую воду отключат в домах 71, 73, 77 и 77/1 на улице Октябрьской революции. Ограничение продлится с 10:00 до 17:00.

Полностью без воды в тот же день останутся дома 15, 15/1, 17, 17/1 и 19 на Набережной реки Уфы, дома 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30 и 32 на улице Гагарина и 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 40 и 42 на улице Бикбая, а также школа №127. Ограничение продлится с 11:00 до 19:00.

Ограничения связаны, в частности, с ремонтными работами на трубопроводах.

Венера Хисамова

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