В Казани на улице Яхина начнется строительство бизнес-центра с подземной парковкой. Положительное заключение на проведение работ было опубликовано на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани построят бизнес-центр с подземной парковкой возле ЦУМа

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Казани построят бизнес-центр с подземной парковкой возле ЦУМа

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ООО «Бизнес-центр Пятницкий» приступит к возведению офисного здания площадью более 4,3 тыс. кв. м. Будущий бизнес-центр будет состоять из четырех этажей и оснащен подземной автостоянкой на 123 машино-места. Здание разместится напротив заброшенных Соболевских номеров, а на его месте в настоящее время находится медцентр.

Проект был одобрен межведомственной комиссией по застройке в исторических поселениях под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова еще летом 2022 года. Строительство будет осуществлять компания «Бизнес-центр Пятницкий», специализирующаяся на аренде и управлении нежилыми недвижимыми имуществами.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Бизнес-центр Пятницкий» зарегистрировано в Москве. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Анар Зейналов