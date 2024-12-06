Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани построят бизнес-центр с подземной парковкой возле ЦУМа

В Казани на улице Яхина начнется строительство бизнес-центра с подземной парковкой. Положительное заключение на проведение работ было опубликовано на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В Казани построят бизнес-центр с подземной парковкой возле ЦУМа

В Казани построят бизнес-центр с подземной парковкой возле ЦУМа

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Казани построят бизнес-центр с подземной парковкой возле ЦУМа

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ООО «Бизнес-центр Пятницкий» приступит к возведению офисного здания площадью более 4,3 тыс. кв. м. Будущий бизнес-центр будет состоять из четырех этажей и оснащен подземной автостоянкой на 123 машино-места. Здание разместится напротив заброшенных Соболевских номеров, а на его месте в настоящее время находится медцентр.

Проект был одобрен межведомственной комиссией по застройке в исторических поселениях под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова еще летом 2022 года. Строительство будет осуществлять компания «Бизнес-центр Пятницкий», специализирующаяся на аренде и управлении нежилыми недвижимыми имуществами.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Бизнес-центр Пятницкий» зарегистрировано в Москве. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...