Налоговые должники не получат льготу по оплате транспортного налога в Башкирии

В Башкирии с 2025 года физлицам при отсутствии задолженности по налогам предоставят льготы по транспортному налогу. Соответствующие изменения по инициативе ФНС внесены в республиканский закон «О транспортном налоге», сообщила пресс-служба Курултая Башкирии.

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По информации пресс-службы, соответствующее решение «побудит граждан своевременно исполнять налоговые обязательства и положительно отразится на поступлениях в консолидированный бюджет республики». По расчетам, принятие закона дополнительно принесет бюджету республики 400 млн руб.

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