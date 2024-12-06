Налоговые должники не получат льготу по оплате транспортного налога в Башкирии
В Башкирии с 2025 года физлицам при отсутствии задолженности по налогам предоставят льготы по транспортному налогу. Соответствующие изменения по инициативе ФНС внесены в республиканский закон «О транспортном налоге», сообщила пресс-служба Курултая Башкирии.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации пресс-службы, соответствующее решение «побудит граждан своевременно исполнять налоговые обязательства и положительно отразится на поступлениях в консолидированный бюджет республики». По расчетам, принятие закона дополнительно принесет бюджету республики 400 млн руб.