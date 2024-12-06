ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных в Ростовской области

В 2024 году в Ростовской области самым редким женским именем стало Керемет, а мужским — Сеймур. Информация об этом размещена на портале «Реестр ЗАГС».

Редкими женскими имена среди новорожденных в Ростовской области в текущем году также стали Джессика, Адея, Фея и Зенфира. Наиболее редкие мужские имена— Дарислав, Иссо, Фатих и Аббубакр.

Самыми популярными женскими именами среди новорожденных в 2024 году в Ростовской области являются София, Мария, Ева, Варвара и Анна, а мужскими — Александр, Михаил, Артем, Матвей и Максим.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал о продлении действия маткапитала в Ростовской области до 2030 года, а также о расширении спектра возможностей его использования.

Ева Китаева