Частный детсад в Уфе проверяют по сообщению о грубом обращении с детьми

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы проводит проверку в частном детском саду по подозрению воспитателя в ненадлежащих методах воспитания, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В ходе мониторинга интернета ведомство обнаружило видеоролик, на котором женщина, предположительно воспитатель детского сада, грубо обращалась с детьми во время прогулки: тащит кричащих детей по снегу. Очевидцы заявляли в соцсетях, что детей якобы били по телу и голове.

Майя Иванова